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Власти Крыма рассказали о ситуации в Армянске
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Власти Крыма рассказали о ситуации в Армянске 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Угрозы здоровью населения в Армянске нет, все предпринимаемые меры носят предупредительный характер, сообщил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.
«На сегодня, исходя из той фактической информации, которую мы имеем, из анализов и проб, которые собираются ежедневно, мы можем говорить, что ситуация в Армянске является достаточно стабильной», — цитирует «Крыминформ» выступление Полонского на радио «Крым».
Он отметил, что принимаемые властями меры носят предупредительный характер, правительство республики ожидает ответа от специалистов о том, «какие меры нужно предпринять с этим кислотонакопителем для того, чтобы нейтрализовать все возможные угрозы в дальнейшем».
Полонский рассказал, что по признанию приехавших специалистов, ранее подобные ситуации нигде не наблюдались.
«Для них самих как для специалистов тоже существуют некоторые сложности для определения как масштабов происшествия, так и того, что с этим нужно делать», — уточнил он.
По его словам, члены регионального правительства лично убедились в том, что в Армянске и населенных пунктах Красноперекопского района нет ничего угрожающего жизням людей. Но если обстановка ухудшится, чиновники готовы принять дополнительных меры.
В среду украинское минобороны выдвинуло версию, что в выбросе неизвестного химического вещества в Крыму виноваты учения российских военных.
Во вторник работа завода «Крымский Титан», ставшего источником выброса химического вещества в атмосферу, была приостановлена на две недели.
На прошлой неделе заместитель губернатора республики Крым Игорь Михайличенко сообщал, что в городе Армянске заметили налет, образовавшийся на предметах после выброса неизвестного вещества.
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