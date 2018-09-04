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Судьба Вышинского решится 5 сентября
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Заседание о мере пресечения для Вышинского состоится 5 сентября 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заседание, где будет рассмотрено продление или изменение меры пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, состоится 5 сентября в Херсонском городском суде, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Доманский.
"Заседание назначено на завтра на 13:00 (по киевскому времени, совпадает с московским. — Прим. ред.), в Херсонском городском суде", — сообщил адвокат.
По его данным, прокуратура уже подала ходатайство о продлении срока содержания под стражей.
"Мы против этого выступаем, естественно. Будем просить избрать другую меру пресечения, естественно", — уточнил адвокат.
Ранее украинская прокуратура сообщила, что намерена ходатайствовать в суде в Херсоне о продлении ареста.
Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене из-за журналистских публикаций. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В июле арест Вышинского был продлен до 8 сентября.
Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
Очередной срок содержания под стражей Вышинского истекает 8 сентября.
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