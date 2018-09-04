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Женщину с младенцем бросили на съедение крокодилу
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Женщину с младенцем оставили на съедение крокодилу 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
В Уганде крокодил утащил женщину с пятимесячным младенцем, которая пришла за водой. Об этом сообщает местное издание The Daily Monitor.
Хищник напал на нее, когда она вместе с другими жителями деревни набирала воду в озере Альберт. Одна из очевидиц утверждает, что люди заметили приближающуюся рептилию и бросились бежать. В результате женщина с ребенком оказалась один на один с крокодилом.
«Местные пытались ее спасти, но их усилия были тщетны, потому что крокодил с ее телом уже скрылся под водой», — говорит женщина, ставшая свидетельницей происшествия.
Младенец также погиб. Найти их останки пока не удалось.
В озере Альберт, располагающемся на границе Уганды и Конго, водятся нильские крокодилы. Они вырастают до пяти метров в длину, крайне агрессивны и могут справиться даже с такими крупными и сильными животными, как черный носорог, гиппопотам, жираф, африканский буйвол и лев.
В июне сообщалось, что в индийском штате Одиша (Орисса) две женщины пришли на помощь рыбаку, которого схватил крокодил. Они услышали его крики и закидали хищника камнями.
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