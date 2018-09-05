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«Союз» продырявили на стадии производства
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«Союз» продырявили на стадии производства 

Рамблер + ещё 20 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Специалисты, расследующие появление отверстия в корпусе «Союза МС-09», предположили, что дыру могли просверлить на этапе сборки в Королеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на три источника в ракетно-космической отрасли.
По словам одного из собеседников агентства, некоторые сотрудники знали об отверстии. Он отметил, что дыру заполнили спецклеем на финальном этапе сборки.
Другой источник заявил, что внутренняя комиссия сейчас изучает книгу с замечаниями к «Союзу МС-09». В таких книгах обычно есть лист с выявленными нарушениями и документы по их устранению. Есть ли в листе упоминания о заклеенном отверстии, не уточняется.
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