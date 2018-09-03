Ещё
Появились детали нападения на российского журналиста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появились детали нападения на российского журналиста в Донецке 

RT на русском + ещё 16 2 часа назад
Стали известны подробности нападения на российского военного корреспондента Семёна Пегова в Донецке во время прямого эфира программы «Время покажет».
«Сегодня Семён Пегов выходил в прямой эфир из Донецка, во время трансляции на него напал неадекватный человек в форме», — говорится в сообщении в Telegram-канале WarGonzo.
>> На российского журналиста напали в прямом эфире
Отмечается, что сам журналист расценивает произошедшее как провокацию.
Уточняется, что корреспондент не получил серьёзных травм в результате инцидента.
«Наш оператор Влад Зиздок не из робкого десятка, оттащил дурака», — указывается в сообщении.
Ранее в интернете опубликовали видео нападения на Пегова во время прямого эфира.
RT на русском: последние новости
Что известно об убийстве полицейского на станции метро «Курская» в Москве СМИ: В Лондоне подорвали автомобиль возле здания BBC Возле потерпевшего крушение вертолёта Ми-8 в Иркутской области обнаружены тела трёх человек
Комментарии67
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын поблагодарил Кобзона за аншлаг на похоронах81
Застреливший полицейского сделал неожиданное заявление344
Реакция Европы на убийство Захарченко и другие события дня6
ЕС впервые отреагировал на убийство Захарченко34
ОБСЕ проигнорировала убийство Захарченко413
Видео
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
00:33
Умерла Лидия Постникова
Общество
02:56
ЕС впервые отреагировал на убийство Захарченко
В мире
01:01
Появились детали нападения на российского журналиста
Происшествия Криминал
02:56
ОБСЕ проигнорировала убийство Захарченко
Украина В мире
00:27
В Москве введен план «Перехват» после крупного ограбления
Происшествия
00:49
Сын поблагодарил Кобзона за аншлаг на похоронах
Шоу-бизнес
01:33
В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности
Погода Новости Москвы
04:08
ФСБ призналась в работе в Донбассе
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение