Кто объявил охоту на полицейских в России

Быть полицейским в России нынче стало опасно. Только за последний месяц стало известно о четырёх нападениях на сотрудников органов правопорядка. Раньше нападение на полицейских не было столь распространённым явлением. Так что же это — сезонное обострение? Или в стране назрела очередная проблема, которую необходимо срочно решить? Об этом — в материале News.ru.

Жертвы злодеев

В конце июля 17-летний молодой человек тяжело ранил ножом полицейского у посольства Словакии Москве . Нападавшего задержали. Свои действия подросток объяснил якобы внезапно возникшей неприязнью. Любопытно, что пострадавший — командир взвода полиции по охране посольств и консульств — не применил табельное оружие, чтобы защититься.

Ночью 11 августа в полицию поступила информация о попытке кражи из продуктового магазина. При задержании злоумышленник оказал сопротивление и острым предметом несколько раз ударил прибывших на вызов двух сотрудников патрульно-постовой службы. Однако они успели ранить нападавшего из табельного оружия. Одного из сотрудников ППС в тяжелом состоянии доставили в больницу. А вскоре туда же привезли и налётчика.

Еще через несколько дней назад 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии беспричинно открыл стрельбу по двум сотрудникам патрульно-постовой службы в самом центре столицы — в переулке Сивцев Вражек. Один из силовиков получил ранение, однако второй ответным огнем ранил, а затем обезвредил нападавшего. Вскоре злоумышленник скончался. На видео с места происшествия видно, что полицейский много раз стреляет в преступника, но мажет.

И, наконец, 3 сентября Москву поразило очередное громкое убийство. Около полуночи на станции метро «Курская» 23-летний сотрудник патрульно-постовой службы Андрей Райский подошёл к одному из пассажиров, чтобы проверить документы. Тот попросил отвести его в служебный туалет, где ударил полицейского по лицу, выхватил у него из кобуры табельный пистолет и выстрелил в голову. После убийства злоумышленник уехал на поезде, как ни в чём не бывало. В настоящее время он задержан.

Суровое наказание

Юрист широкого профиля Виктория Алборова рассказала News.ru, что в УК РФ есть две статьи, которые предусматривают наказание за нападение на сотрудника полиции. Это статья 317 УК РФ — «посягательство на жизнь сотрудника», и статья 318 — «применение насилия в отношении представителя власти».

«Обе статьи предусматривают суровое наказание. В первом случае предусмотрено наказание от 12 лет вплоть до пожизненного, во втором случае сроки также большие. Но на полицейских продолжают нападать все чаще. Значит, дело не в строгости наказания», — сказала Алборова.

По её мнению, на полицейских нападают из-за отсутствия ощущения неотвратимости наказания.

«Лица, которые совершают подобные преступления, уверены, что они смогут избежать ответственности. Основная категория таких преступников — граждане азиатских республик, которые считают, что в любой момент смогут сбежать на родину. И нередко им это удаётся», — констатирует эксперт.

Виктория Алборова, юрист широкого профиля

В результате реформы, превратившей милицию в полицию, людей в форме просто перестали бояться и уважать. В СССР замечание, сделанное сотрудником милиции, считалось чем-то действительно серьезным и даже стыдным. Недаром даже детей пугали милицией. Сейчас же полицейского может оскорбить кто угодно, а тот в ответ практически ничего не может ответить или предпринять: он несет бремя запретов, предстоящих проверок и наказаний.