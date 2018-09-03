Ещё
В Москве введен план «Перехват» после крупного ограбления
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве в результате разбойного нападения похищена крупная сумма денег 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Неизвестные открыли на юге Москвы огонь по двум мужчинам, когда один из них передавал другому большую сумму денег, нападавшие похитили всю наличность и скрылись, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что речь идет о нескольких миллионах рублей.
"Поступило сообщение о разбойном нападении. По предварительным данным, несколько злоумышленников произвели выстрелы из неустановленного оружия в сторону двух мужчин, передававших от одного другому крупную сумму денег. После происшествия с похищенным они скрылись на легковом автомобиле", — сообщили в пресс-службе главка.
Уточняется, что нападение произошло в районе Варшавского шоссе.
В городе введен план "Перехват", ведется розыск нападавших.
Потерпевшие госпитализированы, информации об их состоянии пока нет.
Источник уточнил, что "двое мужчин передавали друг другу, предположительно, несколько миллионов рублей".
Последние новости
Как западные СМИ отреагировали на убийство Захарченко "Нарушен устав": что могло привести к гибели полицейского в метро Граждане Грузии рассказали об отношении к России
Комментарии40
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Застреливший полицейского сделал неожиданное заявление193
ФСБ призналась в работе в Донбассе343
В Европе отреагировали на убийство Захарченко149
Сын поблагодарил Кобзона за аншлаг на похоронах41
На российского журналиста напали в прямом эфире35
Видео
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
00:33
Умерла Лидия Постникова
Общество
00:27
В Москве введен план «Перехват» после крупного ограбления
Происшествия
00:49
Сын поблагодарил Кобзона за аншлаг на похоронах
Шоу-бизнес
01:33
В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности
Погода Новости Москвы
04:08
ФСБ призналась в работе в Донбассе
Армия
02:49
Застреливший полицейского объяснил свой поступок
Происшествия
00:58
Порошенко захотел изгнать Черноморский флот из Крыма
Армия
03:34
Киев готовит наступление в Донбассе
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение