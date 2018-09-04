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В Индии разбился МиГ-27
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В Индии разбился истребитель МиГ-27 

РИА Новости + ещё 16 1 час назад
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 военно-воздушных сил Индии во вторник утром потерпел крушение неподалеку от города Джодхпур в штате Раджастан на севере страны, сообщили журналистам в министерстве обороны Индии.
"Самолет МиГ-27, вылетевший сегодня утром из Джодхпура, потерпел крушение во время выполнения планового полета. Пилот благополучно катапультировался. Будет проведено расследование причин инцидента", — сообщил официальный представитель военного ведомства Индии полковник Сомбит Гош.
Отмечается, что жертв среди гражданского населения также удалось избежать. На фотографиях, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, как над местом крушения самолета поднимаются клубы дыма.
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