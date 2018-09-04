Ещё
В Союзе журналистов призвали ДНР разобраться с нападением на корреспондента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Союзе журналистов призвали ДНР разобраться с нападением на корреспондента 

РИА Новости + ещё 27 2 часа назад
Фото: ProOren
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Поиск хулигана, напавшего на российского журналиста, а также его наказание в рамках закона станет хорошей проверкой на самостоятельность для силовых структур ДНР, считает секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
"Поиск хулигана, его наказание в рамках закона, его всенародное осуждение — вот хороший тест для силовиков ДНР на тему их действительной самостоятельности и профессионализма", — сказал РИА Новости Шафир.
Сам инцидент с корреспондентом он назвал таким же хулиганством, как нападение на журналиста в Парке Горького, «как и регулярные, в той или иной степени позитива или агрессии, атаки на наших коллег, тем более выходящих в эфир».
"Атаковать журналистов нельзя — это аксиома. Потому что при этом атаке подвергаются глаза и уши нашего общества", — добавил он.
Неизвестный мужчина в прямом эфире Первого канала напал на военного корреспондента из России, автора проекта WarGonzo Семена Пегова. Инцидент произошел на программе «Время покажет» во время прямого включения из Донецка. Пегова внезапно схватил и вытащил из кадра мужчина в камуфляжной форме. Оператор заснял драку, которая началась на улице. Журналисту удалось быстро освободиться от нападавшего и продолжить репортаж.
Позднее редакция проекта WarGonzo прокомментировала нападение на Пегова в своем Telegram-канале, призвав всех сохранять адекватность.
Сам Пегов не пострадал, по его мнению, напавший на него «неадекватный человек в форме» хотел устроить провокацию.
Последние новости
Избили, сняли, убежали. Новое жестокое хобби подростков В реальном Крыму все немного по-другому Порошенко "взбесился" из-за одного слова Тимошенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко убил Чебурашка940
Названа причина гибели звезды на яхте миллиардера52
В Лондоне произошла новая атака ядом188
В России признали морское господство США20
Найден виновник ЧП на МКС490
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
01:38
Россияне предпочли Сочи Турции
Общество
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Армия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение