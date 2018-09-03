Застреливший полицейского сделал неожиданное заявление

Подозреваемый в убийстве полицейского Нурлан Мурадов заявил, что не виновен в убийстве. Видео допроса Мурадова публикует Telеgram-канал Mash.

По версии подозреваемого, полицейский застрелился сам. Мурадов рассказал на допросе, что его остановил полицейский на станции метро Курская и попросил предъявить документы. Документов у него с собой не было, потому что он оставил сумку дома. Полицейский прошел к служебному помещению на станции и попросил Мурадова ждать снаружи. Через некоторое время он услышал выстрел. На вопрос следователя, почему он покинул место преступления, Мурадов ответил:

«Я боюсь этой стрельбы. Никого не было, я туда зашел и кричал: «Скорую вызвать надо!»

По версии следствия, после того, как Мурадова остановили для проверки документов, он попросил отпустить его в туалет. Полицейский проводил его до служебного туалета и остался ждать снаружи. Мужчина долго не выходил, и полицейский зашел внутрь, где убийца напал на него, отобрал служебный пистолет, выстрелил в голову и покинул место преступления на поезде.