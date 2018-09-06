В Новосибирске экстренно сел самолет из-за трещины стекла

МОСКВА , 6 сен — РИА Новости . Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после экстренной посадки пассажирского Boeing в новосибирском аэропорту из-за трещины лобового стекла, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее представитель новосибирского аэропорта Толмачево сообщил РИА Новости, что пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот» , совершавший рейс из Кемерово в Москву, в четверг вынужденно сел в Новосибирске по решению экипажа.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с экстренной посадкой в новосибирском аэропорту Толмачево пассажирского самолета", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 6 сентября авиалайнер авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс 1451 из Кемерово в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Толмачево из-за трещины лобового стекла, говорится в сообщении. Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.

Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.