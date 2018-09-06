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В Новосибирске экстренно сел самолет из-за трещины стекла
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В Новосибирске экстренно сел самолет из-за трещины стекла 

РИА Новости + ещё 7 55 минут назад
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после экстренной посадки пассажирского Boeing в новосибирском аэропорту из-за трещины лобового стекла, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее представитель новосибирского аэропорта Толмачево сообщил РИА Новости, что пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот», совершавший рейс из Кемерово в Москву, в четверг вынужденно сел в Новосибирске по решению экипажа.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с экстренной посадкой в новосибирском аэропорту Толмачево пассажирского самолета", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, 6 сентября авиалайнер авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс 1451 из Кемерово в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Толмачево из-за трещины лобового стекла, говорится в сообщении. Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.
Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.
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