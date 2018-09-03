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Российские колонии превратят в «Дом-2»
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Российские колонии превратят в «Дом-2» 

Ридус 1 час назад
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует ввести тотальный контроль за заключенными в целях их безопасности. Камеры видеонаблюдения установят повсеместно и сделают невозможным их отключение сотрудниками колоний.
Меры стали ответом на публикацию шокирующих видео с пытками заключенных в ярославской колонии № 1.
ФСИН уже договорилась о поставках видеорегистраторов, которые нельзя будет отключить.
«Видеорегистраторы, которые должны применяться при контакте с заключенными во всех СИЗО и исправительных учреждениях, будут новой модели — человек не сможет ни отключить, ни перемотать, ни вырезать ничего из записи», — рассказал ТАСС замдиректора ФСИН Валерий Максименко.
Сотрудник, заступая на смену, будет получать у инженера специального отдела, которые будут созданы при каждом учреждении, уже включенный видеорегистратор, и весь его рабочий день будет записываться. Запись будет переноситься на сервер и храниться достаточно большой срок, а записи о применении силы и спецсредств — бессрочно.
Доступ к редактированию и отключению записей не будет иметь даже руководство колоний.
«До конца года мы сделаем так, что ни одна колония, ни один территориальный орган в лице руководства УФСИН не сможет отключить видеозапись ни на одну минуту ни в одной колонии, ни в одном помещении. Все это будет замыкаться на центральный аппарат ФСИН», — пояснил Максименко.
Кроме того, ФСИН намерена переходить на тотальное видеонаблюдение.
«Мы сделаем так, чтобы метра свободной площади, не охватываемой видеокамерой, не было», — сказал замдиректора ФСИН.
В качестве примера она привел Москву. После того, как город наводнили видеокамерами, люди стали меньше допускать нарушений на дорогах, отметил Максименко.
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