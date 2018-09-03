Российские колонии превратят в «Дом-2»

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует ввести тотальный контроль за заключенными в целях их безопасности. Камеры видеонаблюдения установят повсеместно и сделают невозможным их отключение сотрудниками колоний.

Меры стали ответом на публикацию шокирующих видео с пытками заключенных в ярославской колонии № 1.

ФСИН уже договорилась о поставках видеорегистраторов, которые нельзя будет отключить.

«Видеорегистраторы, которые должны применяться при контакте с заключенными во всех СИЗО и исправительных учреждениях, будут новой модели — человек не сможет ни отключить, ни перемотать, ни вырезать ничего из записи», — рассказал ТАСС замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

Сотрудник, заступая на смену, будет получать у инженера специального отдела, которые будут созданы при каждом учреждении, уже включенный видеорегистратор, и весь его рабочий день будет записываться. Запись будет переноситься на сервер и храниться достаточно большой срок, а записи о применении силы и спецсредств — бессрочно.

Доступ к редактированию и отключению записей не будет иметь даже руководство колоний.

«До конца года мы сделаем так, что ни одна колония, ни один территориальный орган в лице руководства УФСИН не сможет отключить видеозапись ни на одну минуту ни в одной колонии, ни в одном помещении. Все это будет замыкаться на центральный аппарат ФСИН», — пояснил Максименко.

Кроме того, ФСИН намерена переходить на тотальное видеонаблюдение.

«Мы сделаем так, чтобы метра свободной площади, не охватываемой видеокамерой, не было», — сказал замдиректора ФСИН.

В качестве примера она привел Москву. После того, как город наводнили видеокамерами, люди стали меньше допускать нарушений на дорогах, отметил Максименко.