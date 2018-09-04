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Из загрязненного крымского города вывезут детей
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Из крымского города вывезут детей 

Рамблер + ещё 11 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за загрязнения воздуха в Армянске всех местных детей вывезут в санатории. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Аксенова, детей решили отправить на отдых «в предупредительных целях». Он заверил, что жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает.
Детей в санаториях будут сопровождать мамы.
Глава Крыма рассказал, что в ночь на 4 сентября было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе.
В связи с этим власти решили на две недели приостановить работу завода «Крымский титан». Ранее стало известно о решении чиновников объявить двухнедельные каникулы в школах и детских садах Армянска.
На прошлой неделе о выбросах вредных веществ рассказали жители Армянска и Красноперекопска — городов, расположенных на севере Крыма. Они жаловались, что из-за этого на крышах домов, листьях деревьев и металлических предметах образовался маслянистый налет с желтым оттенком. «Коммерсант»
сообщал о жалобах местных жителей на рвоту и высыпания на коже.
Аксенов заявил, что источником выброса стал химзавод «Крымский титан». На предприятии это отрицали. Крымские отделения Минэкологии, Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры начали расследование по факту выброса. Позже власти сообщили, что к выбросу привели испарения содержимого кислотонакопителя на территории завода.
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