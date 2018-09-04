Из загрязненного крымского города вывезут детей

Из крымского города вывезут детей

По словам Аксенова, детей решили отправить на отдых «в предупредительных целях». Он заверил, что жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает.

Детей в санаториях будут сопровождать мамы.

Глава Крыма рассказал, что в ночь на 4 сентября было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе.

В связи с этим власти решили на две недели приостановить работу завода «Крымский титан» . Ранее стало известно о решении чиновников объявить двухнедельные каникулы в школах и детских садах Армянска.

На прошлой неделе о выбросах вредных веществ рассказали жители Армянска и Красноперекопска — городов, расположенных на севере Крыма. Они жаловались, что из-за этого на крышах домов, листьях деревьев и металлических предметах образовался маслянистый налет с желтым оттенком. «Коммерсант»

сообщал о жалобах местных жителей на рвоту и высыпания на коже.