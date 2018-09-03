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Показано видео убийства полицейского в метро Москвы
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СК опубликовал видео с первыми минутами после убийства полицейского в метро 

360tv.ru + ещё 2 53 минуты назад
Следователи опубликовали видео с камер наблюдения на станции метро «Курская», где застрелили полицейского.
На кадрах видно, как тело погибшего полицейского находит женщина. Она тут же бежит за помощью. Между тем, мужчина, находившийся там, поспешно покидает место преступления.
Сейчас правоохранительные органы допрашивают подозреваемого в убийстве сотрудника полиции, а также свидетелей по уголовному делу. Изучаются записи с камер видеонаблюдения.
Нападение произошло в ночь на 3 сентября. Неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия полицейскому в голову во время проверки документов. От полученных ранений полицейский скончался. Его тело нашли позднее в подсобном помещении на станции метро «Курская».
Погибшему было 23 года.
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