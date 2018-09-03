На месте крушения Ми-8 нашли тела

Тела трех человек обнаружены возле упавшего в Иркутской области вертолета Ми-8, сообщили РИА Новости в понедельник в Сибирском региональном центре (СРЦ) МЧС России.
В воскресенье СК сообщил, что вертолет Ми-8 иркутской авиакомпании "Ангара" вылетел из города Усть-Кута на геологоразведочные работы, но в установленное время экипаж не вышел на связь. На борту находились три члена экипажа. Вертолёт был обнаружен разрушенным.
"Спасатели передали по спутниковой связи, что возле найденного вертолета обнаружены тела трех человек", — сказал собеседник агентства.