На месте крушения Ми-8 нашли тела

Возле упавшего в Иркутской области вертолета Ми-8 нашли тела трех человек

В воскресенье СК сообщил, что вертолет Ми-8 иркутской авиакомпании "Ангара" вылетел из города Усть-Кута на геологоразведочные работы, но в установленное время экипаж не вышел на связь. На борту находились три члена экипажа. Вертолёт был обнаружен разрушенным.