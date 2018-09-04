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Прилепин назвал убийц Захарченко
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Прилепин назвал убийц Захарченко 

Рамблер + ещё 22 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Писатель Захар Прилепин заявил «Известиям», что к убийству главы ДНР Александра Захарченко причастна Украина. По его словам, в стране «колоссальное» число людей, «точивших зуб» на Захарченко.
Среди мотивов украинской стороны он назвал политические, финансовые и военные интересы. По словам Прилепина, смерти Захарченко хотели «отдельные фанатики», люди, которые потерпели от него поражение во время боевых действий, политики и олигархи.
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Писатель добавил, что украинские политики таким способом хотели дестабилизировать ситуацию в Донбассе, а олигархи — получить назад власть.
«Киев прекрасно знает, кто это сделал, знает, на ком эта кровь», — подчеркнул Прилепин.
С 2015 года Прилепин был советником Захарченко, и, среди прочего, занимался доставкой гуманитарной помощи в Донбасс.
Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар». В ДНР и российском руководстве заявили, что к убийству причастна Украина. Ополченцы сообщили о задержании «украинских диверсантов», подозреваемых в убийстве. В Службе безопасности Украины, в свою очередь, предположили, что Захарченко убили «свои» из-за разногласий внутри ДНР.
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