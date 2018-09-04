Прилепин назвал убийц Захарченко

Среди мотивов украинской стороны он назвал политические, финансовые и военные интересы. По словам Прилепина, смерти Захарченко хотели «отдельные фанатики», люди, которые потерпели от него поражение во время боевых действий, политики и олигархи.

Писатель добавил, что украинские политики таким способом хотели дестабилизировать ситуацию в Донбассе, а олигархи — получить назад власть.

«Киев прекрасно знает, кто это сделал, знает, на ком эта кровь», — подчеркнул Прилепин.

С 2015 года Прилепин был советником Захарченко, и, среди прочего, занимался доставкой гуманитарной помощи в Донбасс.