В московском метро жестоко убит полицейский

Задержан убийца московского полицейского

Москве был задержан подозреваемый в убийстве полицейского, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел России.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, подозреваемый был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных коллегами убитого правоохранителя. В настоящее время предполагаемого убийцу доставляют в отдел полиции ради проведения следственных действий.

Об убийстве полицейского в Москве стало известно прошедшей ночью. По словам собеседника ТАСС в правоохранительных органах, убийство постового полицейского четвертого отдела УВД на московском метрополитене произошло накануне в туалете на станции метро «Курская» — правоохранитель задержал злоумышленника и позволил ему побывать в уборной.

«После этого уборщик услышал хлопок», — рассказал источник агентства.

Тот же уборщик обнаружил труп полицейского с пулевым ранением головы. После этого, около 00:15, в Москве был объявлен план «Сирена» ради поимки напавшего на сотрудника полиции.

Собеседник добавил, что убитый правоохранитель проводил накануне свою последнюю смену перед увольнением из органов внутренних дел, а убийца воспользовался своим собственным пистолетом и не стал красть оружие полицейского.