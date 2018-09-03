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Застреливший полицейского объяснил свой поступок
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Застреливший полицейского объяснил свой поступок 

Рамблер + ещё 11 32 минуты назад
Мужчина, задержанный после убийства полицейского в московском метро, назвал свои действия самообороной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Задержанный Нурлан Мурадов заявил, полицейский Андрей Райский ему угрожал. По версии Мурадова, он был вынужден защищаться.
Mash опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которую попали Мурадов и свидетельница-уборщица. Канал называет поведение Мурадова странным, так как тот не пытается сразу же скрыться и сначала долго объясняет что-то уборщице.
Сотрудник полиции был застрелен на станции «Курская» около полуночи. СМИ писали, что преступник напал на полицейского, остановившего его для проверки документов.
Mash сообщал, что во время разговора с полицейским молодой человек отпросился в туалет и оставался там слишком долго. Когда полицейский решил проверить, что с ним, убийца якобы бросился на него и дважды выстрелил в голову.
Также СМИ сообщали, что это была последняя смена убитого полицейского: ранее ему подписали заявление об увольнении.
Утром 3 сентября правоохранители сообщили о задержании стрелявшего. По предварительной информации, им оказался ранее не судимый житель Оренбурга.
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