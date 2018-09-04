Ещё
Украинка умерла после операции в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинка умерла после операции в Москве 

Рамблер + ещё 6 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Гражданка Украины умерла в московской больнице. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал собеседник в правоохранительных органах.
По его словам, 49-летняя женщина скончалась после операции, проведенной в частной клинике «Семейный доктор», которая расположена на Усачевой улице в центре столицы. Точная причина смерти украинки пока неизвестна, для ее установление труп женщины был доставлен в один из городских моргов.
Следственный комитет инициировал проверку в связи со смертью иностранки. Сотрудники ведомства уже осмотрели место инцидента и опросили персонал медицинского учреждения.
По информации канала «360», украинка обратилась к гинекологу «Семейного доктора» с жалобами на кровотечение. Тот диагностировал у нее полип эндометрия — доброкачественное образование в матке — и рекомендовал хирургическое вмешательство.
Во время операции у женщины упали пульс и давление. После этого ей был сделан непрямой массаж сердца, затем она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, а позже ее попытались реанимировать вызванные врачи скорой помощи, однако украинка все же умерла.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко решил наказать Россию за Азовское море314
Почему охрана Захарченко оказалась бессильна287
Россия разнесла ЕС за реакцию на гибель Захарченко562
Краско бросил 27-летнюю жену из-за нехватки секса52
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ117
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Армия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество Криминал
13:15
Путин засекретил данные о внештатных разведчиках
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение