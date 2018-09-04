Украинка умерла после операции в Москве

По его словам, 49-летняя женщина скончалась после операции, проведенной в частной клинике «Семейный доктор», которая расположена на Усачевой улице в центре столицы. Точная причина смерти украинки пока неизвестна, для ее установление труп женщины был доставлен в один из городских моргов.

Следственный комитет инициировал проверку в связи со смертью иностранки. Сотрудники ведомства уже осмотрели место инцидента и опросили персонал медицинского учреждения.

По информации канала «360», украинка обратилась к гинекологу «Семейного доктора» с жалобами на кровотечение. Тот диагностировал у нее полип эндометрия — доброкачественное образование в матке — и рекомендовал хирургическое вмешательство.

Во время операции у женщины упали пульс и давление. После этого ей был сделан непрямой массаж сердца, затем она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, а позже ее попытались реанимировать вызванные врачи скорой помощи, однако украинка все же умерла.