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Бывший спецназовец ГРУ открыл стрельбу с балкона
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В СМИ просочилась секретная директива ООН по Сирии
В СМИ просочилась секретная директива ООН по Сирии

Бывший спецназовец ГРУ открыл стрельбу с балкона 

Lenta.ru + ещё 12 32 минуты назад
Фото: @hue / Telegram
​​Экс-спецназовец Главного разведывательного управления (ГРУ) открыл стрельбу с балкона своей квартиры в Краснотурьинске (Свердловская область). Об этом сообщает Telegram-канал Hue.
Мужчина начал беспорядочно стрелять из ружья. Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, бывший сотрудник разведки открыл огонь по ним, в результате один полицейский был ранен.
В данный момент злоумышленник задержан. У него забрали ружье «Вепрь» 12 калибра и травматический пистолет Grand power со снаряженным магазином. Выяснилось, что мужчина был пьян.
Также оказалось, что бывший спецназовец имеет звание «Кавалер Ордена мужества».
В конце декабря прошлого года в Краснодаре был задержан пьяный мужчина, стрелявший с балкона своей квартиры. Он объяснил, что просто проверял купленное ружье.
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