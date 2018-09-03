Стали известны подробности вооруженного налета в Москве

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Пострадавший при стрельбе в Москве сказал, сколько денег украли грабители 

РИА Новости + ещё 33 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вооруженные люди, напавшие в понедельник на двух мужчина на юге Москвы, забрали у них, по предварительным данным, 10 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в столичном управлении МВД агентству рассказали, что несколько злоумышленников открыли огонь по двум мужчинам, передававшим один другому крупную сумму денег. После происшествия с похищенным они скрылись на легковом автомобиле. Источник агентства уточнил, что речь идет о нескольких миллионах рублей. Пострадавшие госпитализированы.
"Как пояснил один из пострадавших, сумма ущерба — 10 миллионов рублей. Окончательный вывод по размерам похищенного сделают правоохранители", — сказал источник.
Он добавил, что, по предварительным данным, тяжелых ранений мужчины не получили, один из них ранен в бок.
В городе введен план "Перехват", ведется розыск нападавших.
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