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В аэропортах Сочи и Внуково началась выемка документов
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В аэропортах Сочи и Внуково началась выемка документов 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Следователи проводят выемку документации в аэропортах Сочи и Внуково в связи с инцидентом, когда пассажирский Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.
«В рамках уголовного дела по факту аварийной посадки самолета в Сочи назначен ряд судебных экспертиз. Следователи осуществляют выемку необходимой документации в аэропортах Сочи, Внуково и в авиакомпании «Ютэйр», — сообщает СК России в Twitter.
СК рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе «ошибка пилота, техническая неисправность воздушного судна, неблагоприятные погодные условия, ошибки в работе наземных служб и другие».
Ранее председатель ростовской профсоюзной организации ФПАД России Юрий Малянов высказывал мнение, что причиной инцидента мог стать отказ тормозной системы самолета.
Напомним, в субботу утром после посадки в Сочи загорелся пассажирский Boeing. В ходе инцидента погиб сотрудник аэропорта, еще 18 человек пострадали.
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