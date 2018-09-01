В аэропортах Сочи и Внуково началась выемка документов

Следователи проводят выемку документации в аэропортах Сочи Внуково в связи с инцидентом, когда пассажирский Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

«В рамках уголовного дела по факту аварийной посадки самолета в Сочи назначен ряд судебных экспертиз. Следователи осуществляют выемку необходимой документации в аэропортах Сочи, Внуково и в авиакомпании «Ютэйр», — сообщает СК России в Twitter.

СК рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе «ошибка пилота, техническая неисправность воздушного судна, неблагоприятные погодные условия, ошибки в работе наземных служб и другие».

Ранее председатель ростовской профсоюзной организации ФПАД России Юрий Малянов высказывал мнение, что причиной инцидента мог стать отказ тормозной системы самолета.

Напомним, в субботу утром после посадки в Сочи загорелся пассажирский Boeing. В ходе инцидента погиб сотрудник аэропорта, еще 18 человек пострадали.