Директора завода избили и ограбили под Москвой

Вооруженные люди ограбили дом директора подмосковного завода. Об этом сообщает Life.

По информации портала, поздним вечером 31 августа пятеро неизвестных прорезали сетчатый забор, окружающий участок директора Любучанского завода пластмасс Валерия Гарнова, и проникли в дом.

Там грабители, пригрозив мужчине похожим на пистолет предметом, избили его, связали скотчем и пластиковыми хомутами самого Гарнова, его жену и дочь, а затем вынесли из дома 300 тысяч рублей, 19 тысяч евро и три тысячи долларов, а также ювелирные украшения. Общая сумму понесенного Гарновым ущерба составила 4,2 миллиона рублей.

Возглавляемый Валерием Гарновым завод находится в поселке Любучаны в Чеховском районе Московской области и производит пластиковые изделия.