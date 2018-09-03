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Директора завода избили и ограбили под Москвой
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Директора завода избили и ограбили под Москвой 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вооруженные люди ограбили дом директора подмосковного завода. Об этом сообщает Life.
По информации портала, поздним вечером 31 августа пятеро неизвестных прорезали сетчатый забор, окружающий участок директора Любучанского завода пластмасс Валерия Гарнова, и проникли в дом.
Там грабители, пригрозив мужчине похожим на пистолет предметом, избили его, связали скотчем и пластиковыми хомутами самого Гарнова, его жену и дочь, а затем вынесли из дома 300 тысяч рублей, 19 тысяч евро и три тысячи долларов, а также ювелирные украшения. Общая сумму понесенного Гарновым ущерба составила 4,2 миллиона рублей.
Возглавляемый Валерием Гарновым завод находится в поселке Любучаны в Чеховском районе Московской области и производит пластиковые изделия.
В январе похожим образом был ограблен топ-менеджер банка «Петрокоммерц» Дмитрий Буев. Тогда в его коттедж в Новой Москве проникли злоумышленники, связали мужчину, его жену и детей и, несколько раз ударив Буева, вынудили его рассказать, где хранятся ценности. Заполучив 500 тысяч рублей, преступники покинули дом.
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