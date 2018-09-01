Крыша цирка обрушилась в Воронеже

В Воронеже обрушилась крыша цирка. Пострадали четыре артиста.

Инцидент произошёл сегодня утром, сообщает Интерфакс . Конструкция упала на арену во время исполнения конного номера. После обрушения испугавшиеся лошади начали скидывать артистов. Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 1.

Ранее News.ruписал, что в Воронеже произошла массовая драка. Гости центрального парка города не поделили батут. Чтобы разнять конфликтующих, на место прибыли 11 машин полиции.