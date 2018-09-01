Крыша цирка обрушилась в Воронеже 

В Воронеже обрушилась крыша цирка. Пострадали четыре артиста.
Инцидент произошёл сегодня утром, сообщает Интерфакс. Конструкция упала на арену во время исполнения конного номера. После обрушения испугавшиеся лошади начали скидывать артистов. Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 1.
Ранее News.ruписал, что в Воронеже произошла массовая драка. Гости центрального парка города не поделили батут. Чтобы разнять конфликтующих, на место прибыли 11 машин полиции.