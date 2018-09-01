«Было страшно, когда уже все закончилось»: пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Сочи

Посадка самолета компании Utair Boeing 737 заняла около часа. Все это время находившиеся на борту люди не понимали, что происходит и видели облака и молнии. Об этом «360» рассказал один из пассажиров лайнера.

«Сцепление с самой полосой было очень мягкое поначалу. Потом самолет начал снижать скорость. Вот почему все обошлось. Видимо потому, что успел скорость снизить», — объяснил Кирилл.

Затем последовал удар. Корпус воздушного судна накренило вправо, градусов под 45. Потом еще несколько толчков, после которых произошло возгорание с левой стороны. По словам Кирилла, огонь был мощный — весь салон светился оранжевым светом.

«Было слышно, что пилот нервничал очень. А затем объявил посадку и срочную эвакуацию. Мы сели на посадочную полосу, но нас унесло с полосы вправо — в русло реки. Паника была, но умеренная. Дождь лил как из ведра, но пролететь мы успели. За нами сзади горел керосин», — вспомнил Кирилл.

Когда люди выбрались из самолета, их погрузили в автобусы и повезли в аэропорт.

Кирилл был одним из пассажиров лайнера. Источник фото: телеканал «360»

«Аэропорт реагировал медленно, такое чувство, будто просыпался. Нам давали чай, воду, конфетки, шоколадки. Единственное — одеял не всем хватало, люди были мокрые. Грелись, как могли», — добавил Кирилл.

Мужчина успел вытащить свои вещи, поэтому ему не пришлось сидеть в аэропорту. Он уехал через некоторое время, не дождавшись обещанного руководством воздушной гавани отеля.

«Было страшно, но я испугаться не успел. Мне было страшно. Когда уже все закончилось», — заключил мужчина.

Другой очевидец и пассажир рейса Москва — Сочи, который не назвал своего имени, рассказал, как отстегнул ремень безопасности при приземлении.

«Я расстегнул пояс, хотя не надо было этого делать. Нелетная была погода, я не знаю, давали ли нам разрешение на посадку. Пилот объявил, что кружится, чтобы сжечь топливо», — пояснил пассажир.

Он уточнил, что сначала самолет не смог сесть, а потом коснулся взлетной полосы. При этом люди сильно не паниковали, но очень боялись сгореть. На борту было полно детей.