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Назван инициатор убийства Захарченко
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Назван инициатор убийства Захарченко 

Lenta.ru 23 минуты назад
Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко организовали Силы специальных операций Украины, сообщил советник лидера ДНР Александр Казаков. Его цитирует РИА Новости в субботу, 1 сентября.
«Мы уже знаем инициатора — это Силы специальных операций. Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры», — сказал Казаков.
Он добавил, что соответствующие признательные показания дали задержанные.
42-летний Захарченко погиб после взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. Инцидент произошел 31 августа на поминках российского эстрадного певца Иосифа Кобзона. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено в один из осветительных приборов — люстру или торшер.
Президент России Владимир Путин навал убийство подлым и выразил надежду на то, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание.
Задержанные по подозрению в причастности к покушению признались, что в преступлении замешана Украина. Сколько именно человек были задержаны, пока неизвестно.
Захарченко руководил ДНР с ноября 2014 года.
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