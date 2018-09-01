«Спасались как могли»: что произошло с самолетом в Сочи

По данным «Кубанских новостей», сообщение о возгорании на пульт дежурного «01» поступило в 2.59. На борту лайнера находилось 170 человек, в том числе 6 членов экипажа. Пострадали 18 человек.

«В связи с происшествием с самолетом в аэропорту Сочи сообщаем, что к настоящему моменту в результате ЧП пострадали 18 человек, из них 3 детей. Погибших нет», — сообщает Минздрав.

15 человек, получив первую медицинскую помощь, покинули больницы. В трех больницах Сочи из пассажиров самолета остаются двое детей и один взрослый. Двое пилотов и четыре бортпроводника в удовлетворительном состоянии. Во время оперативных действий в связи с инцидентом, предположительно, от сердечного приступа скончался сотрудник учреждения.

В Сеть попало видео, снятое пассажиром самолета в первые минуты катастрофы. Оно опубликовано телеграм-каналом 112. «Мы разбились!» — говорит женщина. «Все нормально», — пытается успокоить ее мужчина.

По словам пассажира Boeing, причиной ЧП стал ливень, помешавший нормальной посадке самолета. Однако, уверен мужчина, именно сильный дождь не дал самолету взорваться после возгорания. Рассказ пассажира цитирует телеграм-канал Mush.

«С первого раза не получилось, ушел на второй круг, со второго раза, но реверс не делал, а тормозил колодками и сильная скорость была, из-за того что ветер боковой — он увеличил скорость при посадке и когда катились тоже поддавал. Не хватило полосы из-за скорости и ушли за ограду, рухнули в Мзымту, загорелся левый двигатель и оторвало оба крыла по частям. Благо течение сильное и керосин уносило. После эвакуации, спасались как могли, загорелось все вокруг. Но, повторюсь, — благо течение относило керосин и он горел по воде», — поделился он.

По мнению пассажира, тушение пожара было плохо организовано.

«Потушили только в 3:31 упали в 2:57, пожарная первая приехала в 3:08. Я смотрел на часы каждую минуту и постарался заснять, но шел сильный ливень, что помогло не взорваться. Еще то, что около 40 минут кружили над морем и спалили почти все топливо», — отметил мужчина.

Аэропорт Сочи приостановил отправку рейсов, задержан вылет десяти рейсов, отложено прибытие десяти рейсов, сообщает ТАСС . По данным агентства, пассажирам, которые должны вылететь в Москву обратным рейсом, предоставят резервный борт.

Между тем, как передает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу аэропорта, в Сочи опровергли информацию о задержках рейсов.