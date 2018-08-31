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В США полицейские застрелили актрису
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В США полицейские застрелили актрису 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Лос-Анджелесе полицейские застрелили актрису Ванесу Маркес в ее собственном доме, пишет Los Angeles Times.
49-летняя актриса страдала рядом психических заболеваний. После очередного припадка соседи вызвали полицию, чтобы убедиться, что с Маркес все в порядке. Полицейские полтора часа вели переговоры с Маркес, убеждая ее поехать в больницу.
Затем женщина взяла в руки игрушечный пистолет. Полицейские приняли его за настоящий и дважды выстрелили в актрису. От полученных ранений она скончалась.
Ванеса Маркес известна по роли медсестры Венди Голдман в сериале «Скорая помощь».
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