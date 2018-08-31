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Правозащитница рассказала о зарплате Улюкаева в колонии
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Правозащитница рассказала о зарплате Улюкаева в колонии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев на должности библиотекаря в тверской колонии будет получать свыше 11 тысяч рублей, если будет работать в стандартном режиме, рассказала РИА Новости заместитель председателя ОНК Москвы и обозреватель "МК" Ева Меркачева.
"Сейчас оклад Улюкаева на должности библиотекаря колонии ИК-1 тверской области вместе со всеми надбавками составляет 11 163 рубля. Сейчас он ещё такую зарплату не получал из-за того, что несколько раз находился на больничном", — рассказала Меркачева.
Она сообщала, что последний раз его госпитализировали 17 августа, и он до сих пор находится в больнице. Она добавила, что в колонии отмечают его примерное поведение.
"Так что у него есть все шансы выйти по УДО", — добавила правозащитница.
Экс-главу Минэкономразвития России Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.
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