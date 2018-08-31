Правозащитница рассказала о зарплате Улюкаева в колонии

"Сейчас оклад Улюкаева на должности библиотекаря колонии ИК-1 тверской области вместе со всеми надбавками составляет 11 163 рубля. Сейчас он ещё такую зарплату не получал из-за того, что несколько раз находился на больничном", — рассказала Меркачева.

Она сообщала, что последний раз его госпитализировали 17 августа, и он до сих пор находится в больнице. Она добавила, что в колонии отмечают его примерное поведение.