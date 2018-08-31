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Электронная сигарета взорвалась в кармане американца
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Электронная сигарета взорвалась в кармане американца 

Вести.Ru 1 час назад
Житель калифорнийского Анахайма получил ожоги ноги в результате взрыва электронной сигареты, сообщает NBC. Камера наблюдения зафиксировала опасный фейерверк.
Инцидент произошел в минувшую субботу, 25 августа, на складе магазина по продаже электроники, где 24-летний Мохамад Абдихди должен был забрать телевизор. До получения дело не дошло — во время осмотра желанного товара в кармане брюк молодого человека взорвалась электронная сигарета.
Потушить загоревшуюся одежду Мохамаду удалось только в туалете — к тому моменту на брюках зияла огромная дыра, а сам владелец гаджета получил ожог. Выпавшую на пол электронную сигарету залили водой сотрудники магазина. Один из них позже признался, что этот инцидент мог обернуться масштабным пожаром, так как на расположенном в промзоне складе много картонных коробок.
В больницу Мохамад обращаться не стал, а сразу отправился домой, с помощью друга приобретя все необходимое для лечения в аптеке.
"Я до сих пор не могу опираться на ногу, такую испытываю боль", — признался Абдихди.
После произошедшего он решил отказаться от использования электронных сигарет и вернуться к кальяну.
Ранее студентка московского колледжа едва не лишилась зрения в результате взрыва вейпа в руках. Осколок задел глаз, досталось и находившимся рядом подругам.
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