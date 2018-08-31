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Российский самолет чуть не разбился над Гоа
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Российский самолет чуть не разбился над Гоа 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Telegram-канал Mash сообщает, что Boeing-757 авиакомпании Azur Air оказался под угрозой крушения из-за сбоя автопилота.
По данным канала, инцидент произошел еще 6 февраля 2017 года во время перелета из Гоа в Ростов-на-Дону, но известно о нем стало только сейчас.
На борту самолета находились 232 пассажира, когда через несколько минут после взлета у лайнера начал резко и неконтролируемо увеличиваться угол тангажа.
Скорость воздушного судна начала резко падать, когда на высоте в 900 метров угол достиг 29,4 градуса. В кабине пилотов сработала сигнализация угрозы сваливания.
В ходе внутреннего расследования эксперты авиакомпании пришли к выводу, что автопилот самостоятельно активировал режим работы двигателей V/S, что стало причиной инцидента.
Mash утверждает, что Azur Air не сообщила о сбое ни в Boeing, ни в российские службы.
Канал отмечает, что Ан-148, в этом году разбившийся в Подмосковье, упал, достигнув угла именно в 30 градусов «при соответствующей скорости».
Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля 2018 года после вылета из столичного аэропорта Домодедово. Самолёт следовал в Орск. Все находившиеся на борту люди — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа — погибли.
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