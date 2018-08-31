Российский самолет чуть не разбился над Гоа

Telegram-канал Mash сообщает, что Boeing-757 авиакомпании Azur Air оказался под угрозой крушения из-за сбоя автопилота.

По данным канала, инцидент произошел еще 6 февраля 2017 года во время перелета из Гоа в Ростов-на-Дону, но известно о нем стало только сейчас.

На борту самолета находились 232 пассажира, когда через несколько минут после взлета у лайнера начал резко и неконтролируемо увеличиваться угол тангажа.

Скорость воздушного судна начала резко падать, когда на высоте в 900 метров угол достиг 29,4 градуса. В кабине пилотов сработала сигнализация угрозы сваливания.

В ходе внутреннего расследования эксперты авиакомпании пришли к выводу, что автопилот самостоятельно активировал режим работы двигателей V/S, что стало причиной инцидента.

Mash утверждает, что Azur Air не сообщила о сбое ни в Boeing , ни в российские службы.

Канал отмечает, что Ан-148, в этом году разбившийся в Подмосковье, упал, достигнув угла именно в 30 градусов «при соответствующей скорости».