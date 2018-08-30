Ещё
Захарова обвинила Ходорковского во лжи по делу журналистов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова обвинила Ходорковского во лжи по делу журналистов 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала безответственными заявления Михаила Ходорковского по ситуации вокруг погибших в ЦАР российских журналистов, передает РИА «Новости».
Захарова пояснила, что «устала от вранья со стороны ЦУР (Центр управления расследованиями — ред.) и его спонсоров!».
"То якобы ооновцы организовывали безопасность российских журналистов, убитых в ЦАР, то якобы некий «Мартин» от местной миссии ООН предоставил группе транспортные услуги. И каждый раз наши обстоятельные фактологические комментарии подвергались этими людьми критике, насмешкам, нас обвиняли в «полуправде», — заявила она.
По ее словам, когда МИД и посольство занимались отправкой тел, ей звонили родственники с вопросом «почему те, кто отправил их близких в ЦАР, не оплачивают необходимые расходы». Захарова отвечала, что сейчас «не время выяснять отношения и, учитывая масштаб трагедии, российское посольство найдет деньги, независимо от того, кто должен был бы в этой ситуации оплачивать транспортировку тел».
Ранее Михаил Ходорковский принял решение о прекращении финансирования Центра управления расследованиями (ЦУР) после гибели российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике (ЦАР).
Газета.Ru: последние новости
Во Французских Альпах разбился самолет В ХМАО задержали сбежавшего из колонии заключенного В Турции погибла российская пенсионерка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С Медведевым что-то не так»534
Подсчитано наследство Кобзона310
Умер муж Матвиенко484
Названа причина смерти Кобзона363
США обвинили Россию в «харрасменте» в Азовском море409
Видео
01:13
Россия усилит Сирию
Армия Войска
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
03:27
Украинцы поглумились над смертью Кобзона
Общество Украина
03:50
Звезды отреагировали на смерть Кобзона
Шоу-бизнес
01:08
Путину сделали «царский» подарок
Политика
03:21
Сирия «уходит из-под пальцев» США
В мире
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение