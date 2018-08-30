Избивавших прохожих в Петербурге подростков задержали

В Петербурге задержали подростков, избивавших прохожих

Ранее стало известно о нападении группы из примерно 20 подростков на двух мужчин, отдыхавших в Таврическом саду. Одному из них, школьному учителю, нападавшие сломали челюсть. По сообщению очевидцев, до этого хулиганы напали на мужчину с женой на Таврической улице и сломали ему нос. По словам очевидцев, от действий злоумышленников пострадала даже пенсионерка, на которую напали на остановке. По делу были задержаны трое подростков.

"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении двоих несовершеннолетних, обвиняемых в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений до 27 октября и одного — до 28 октября включительно", — сказала руководитель Лебедева.

Собеседница добавила, что все трое фигурантов вину не признали, от дачи показаний отказались.