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Избивавших прохожих в Петербурге подростков задержали
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В Петербурге задержали подростков, избивавших прохожих 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Смольнинский районный суд Петербурга санкционировал в четверг арест троих несовершеннолетних, обвиняемых в избиении петербуржцев в Таврическом саду, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
Ранее стало известно о нападении группы из примерно 20 подростков на двух мужчин, отдыхавших в Таврическом саду. Одному из них, школьному учителю, нападавшие сломали челюсть. По сообщению очевидцев, до этого хулиганы напали на мужчину с женой на Таврической улице и сломали ему нос. По словам очевидцев, от действий злоумышленников пострадала даже пенсионерка, на которую напали на остановке. По делу были задержаны трое подростков.
"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении двоих несовершеннолетних, обвиняемых в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений до 27 октября и одного — до 28 октября включительно", — сказала руководитель Лебедева.
Собеседница добавила, что все трое фигурантов вину не признали, от дачи показаний отказались.
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