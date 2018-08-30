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Арестован экс-глава Wikimart
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Арестован экс-глава Wikimart 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывший генеральный директор интернет-ретейлера Wikimart Андрей Кленин арестован по обвинению в растрате, сообщает «Коммерсант».
Следователи считают Кленина пособником экс-главы «Айманибанка» Игоря Волчихина, обвиняемого в хищении под видом выдачи фиктивного кредита в размере 124 млн рублей.
По версии следствия, летом 2016 года гендиректор интернет-ретейлера Андрей Кленин дал указание своим подчиненным подать в «Айманибанк» документы для оформления заявки на кредит в 130 млн рублей для пополнения оборотных средств.
Следствие считает, что глава «Айманибанка» знал, что «Викимарт» не сможет вернуть деньги, но все же дал указание выдать кредит. На счета «Викимарта» в «Айманибанке» было перечислено 124 млн рублнй, которыми Игорь Волчихин и один из совладельцев «Айманибанка» Анатолий Гончаров «распорядились по своему усмотрению».
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