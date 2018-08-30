Арестован экс-глава Wikimart

Бывший генеральный директор интернет-ретейлера Wikimart Андрей Кленин арестован по обвинению в растрате, сообщает «Коммерсант».

Следователи считают Кленина пособником экс-главы «Айманибанка» Игоря Волчихина, обвиняемого в хищении под видом выдачи фиктивного кредита в размере 124 млн рублей.

По версии следствия, летом 2016 года гендиректор интернет-ретейлера Андрей Кленин дал указание своим подчиненным подать в «Айманибанк» документы для оформления заявки на кредит в 130 млн рублей для пополнения оборотных средств.