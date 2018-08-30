Следовавшую по «маршруту Дятлова» экстренно эвакуировали

Туристку из Москвы пришлось эвакуировать вертолетом с перевала Дятлова из-за открывшейся язвы, сообщает Ura.ru.

Девушку путешествовала по маршруту река Ауспия — перевал Дятлова — хребет Маньпупынер. Не дойдя до финальной точки маршрута около 10 километров, девушка почувствовала себя плохо.

«У меня случилась прободная язва двенадцатиперстной кишки, до этого со здоровьем никаких проблем не было. Язву обнаружили врачи в Соликамске», — рассказала туристка.

Эвакуация вертолетом обошлась пострадавшей в 65 тысяч рублей. Туристы из ее группы объявили сбор средств, чтобы помочь компенсировать затраты на эвакуацию. По их словам, они хотят проявить туристическое братство, ведь «подобное может случиться с кем угодно».