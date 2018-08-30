Названа причина напугавшего крымчан выброса

В Крыму назвали причину выброса загрязняющего вещества

Ранее Михайличенко заявлял, что на севере полуострова из-за выброса неизвестного вещества на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. В Армянск экстренно выехала группа специалистов министерства экологии и природных ресурсов Крыма, межрегионального управления Роспотребнадзора , представители прокуратуры . Взяты пробы для соответствующих исследований. Жалобы поступали и от жителей Красноперекопска.

Была начата проверка на трех химических предприятиях на севере Крыма — "Крымский Титан", "Крымсода" и "Бром". Пробы воздуха не показали наличия опасных для здоровья частиц.

"По предварительным данным исследований, причиной выпадения вещества является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО "Титановые инвестиции". Выпадению вещества способствовало продолжительное повышение температуры атмосферного воздуха, длительное отсутствие осадков, а также понижение уровня воды в кислотонакопителе", — сказал журналистам Михайличенко.

По его словам, на территории города Армянска и в охранной зоне кислотонакопителя на постоянной основе работает группа экспертов. Осуществляется забор проб воздуха, проводится анализ отобранного материала.

"Прокуратурой города Армянска в отношении руководства филиала ООО "Титановые инвестиции" будет вынесено представление об устранении нарушений, выявленных при эксплуатации кислотонакопителя", — подчеркнул вице-премьер.