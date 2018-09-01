Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку

Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в русло реки

Отмечается, что после того, как самолет скатился в русло, были разрушены стойка шасси и одно из крыльев, после этого у самолета загорелся двигатель.

Всего на борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, они были эвакуированы. Жертв в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия шесть человек пострадали, четверо из них были госпитализированы.

Самолет, следовавший из Москвы, загорелся после посадки в Сочи ночью 1 сентября.