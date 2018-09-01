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Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
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Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в русло реки 

Газета.Ru + ещё 52 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, после посадки в Сочи скатился в русло реки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компанию.
Отмечается, что после того, как самолет скатился в русло, были разрушены стойка шасси и одно из крыльев, после этого у самолета загорелся двигатель.
Всего на борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, они были эвакуированы. Жертв в результате инцидента нет.
Ранее сообщалось, что в результате происшествия шесть человек пострадали, четверо из них были госпитализированы.
Самолет, следовавший из Москвы, загорелся после посадки в Сочи ночью 1 сентября.
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