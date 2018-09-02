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Комиссия МАК начала расследование ЧП в Сочи
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Комиссия МАК начала расследование ЧП с самолетом в Сочи 

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Фото: www.vesti.ru
Черные ящики самолета Boeing компании UTair, выкатившегося 1 сентября за пределы полосы, доставили для расшифровки в Москву.
Тем временем комиссия МАК приступила к расследованию самого инцидента. Среди возможных версий — техническая неисправность, ошибка пилотов и плохие погодные условия.
В ночь на 2 сентября самолет авиакомпании UTair, прилетевший из Москвы, во время приземления в аэропорту Сочи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Из-за этого получили повреждения крыло и шасси, а также загорелся левый двигатель. Пострадали 18 человек, находившихся на борту. Сотрудник аэропорта, который помогал людям выбраться из самолета, умер от сердечного приступа.
Представители авиакомпании уже сообщили, что выплатят пассажирам рейса компенсации, передает телеканал "Россия 24".
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