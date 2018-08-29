Устроившему драку авиадебоширу грозит тюремный срок

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения общественного порядка на борту самолёта, летевшего из Москвы в Душанбе. Лайнер «Уральский авиалиний» был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за драки.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного УК РФ «Хулиганство, совершённое на воздушном транспорте», — сообщили РИА Новости в СК.

Следователи сообщили и подробности инцидента. Вскоре после взлёта один из пассажиров начал вести себя неадекватно. Бортпроводница сделала ему замечание, однако мужчина ударил её кулаком в лицо. После этого он стал угрожать находившимся в салоне лайнера людям якобы заложенной на борту бомбой. Из-за ЧП командир воздушного судна принял решение прервать рейс.

Дебоширу грозит наказание, в зависимости от степени тяжести — от крупного штрафа до принудительных работ или лишения свободы сроком до пяти лет.