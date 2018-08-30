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На авидебошира, ударившего стюардессу, завели дело
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На авидебошира, ударившего стюардессу, завели дело 

BFM.RU + ещё 12 38 минут назад
Фото: РИАМО
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении дебошира, который устроил драку на борту самолета, следовавшего из Москвы в Душанбе, сообщает «Интерфакс».
По данным следствия, вечером в среду во время выполнения рейса авиакомпанией «Уральские авиалинии» один из пассажиров начал вести себя крайне неадекватно. Бортпроводница сделала ему замечание, после этого он встал с кресла и направился за ней, нанеся при этом сотруднице авиакомпании удар кулаком в область головы.
«После произошедшего агрессивный пассажир стал угрожать находившимся на борту авиалайнера людям, якобы заложенной на борту бомбой. Оценив ситуацию, командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета и передаче дебошира правоохранительным органам», — рассказала представитель следствия.
Хулиган был задержан, он — гражданин Таджикистана 1993 года рождения. В ближайшее время ему определят меру пресечения.
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