Умер автор «Городка»

В Одессе скончался юморист Александр Завелион. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного клуба одесситов.

Причина смерти 58-летнего сатирика не уточняется. Прощание с Завелионом пройдет завтра днем на Ново-городском кладбище Одессы.