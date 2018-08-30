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Умер автор «Городка»
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Умер автор «Городка» 

Рамблер + ещё 12 2 часа назад
Фото: facebook.com
В Одессе скончался юморист Александр Завелион. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного клуба одесситов.
Причина смерти 58-летнего сатирика не уточняется. Прощание с Завелионом пройдет завтра днем на Ново-городском кладбище Одессы.
Александр Завелион был сценаристом, писавшим шутки в том числе для команды КВН ««Клуб джентльменов ОГУ». Кроме того, Завелион был автором фестиваля юмора и сатиры «Юморина», а также одним из создателей телепередачи «Городок», которая прославила актеров Юрия Стоянова и Илью Олейникова.
Август 2018 года стал последним месяцем для многих известных людей. В течение него скончались писатели Эдуард Успенский и Владимир Шаров, актеры Юрий Мартынов, Виктор Черненко, Николай Кириченко, Зузу Бежашвили, Карл Стефанссон, Тоомас Креэн и Анатолий Узденский, актриса Тамара Дегтярева, режиссеры Игорь Славинский и Игорь Войтулевич, художники Аркадий Шер, Андрей Крисанов и Виталий Волович, певица Валентина Левко, модель Рик Дженест, хоккеист Виктор Тюменев, гимнастка Елена Шушунова, футболист Алексей Парамонов, биолог Михаил Басс, а также полярник Михаил Бобров.
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