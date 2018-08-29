«Смерть» Скрипаля вогнала его родных в ступор

Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что Юлия Скрипаль ведет себя странно. По ее мнению, это косвенно подтверждает версию, что Сергея Скрипаля уже нет в живых.

По словам Виктории, Юлия обещала родственникам, что Сергей свяжется с ними, когда придет в себя. Несмотря на сообщения британских властей о том, что экс-сотрудник ГРУ находится в сознании, он до сих пор не позвонил родным.

Кроме того, сама Юлия не отвечает на сообщения и телефонные звонки, хотя, по словам Виктории, у нее есть доступ к связи и ее номера известны и находятся в онлайне.

Ранее Виктория предположила, что ее дяди уже нет в живых. По ее мнению, об этом свидетельствует длительное молчание британских властей и то, что он до сих пор не появился на публике.