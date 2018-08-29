Ещё
«Смерть» Скрипаля вогнала его родных в ступор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Исчезновение Набиуллиной, новый скандал в биатлоне и другие события дня
Исчезновение Набиуллиной, новый скандал в биатлоне и другие события дня

«Смерть» Скрипаля вогнала его родных в ступор 

Рамблер 1 час назад
Фото: соцсети
Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что Юлия Скрипаль ведет себя странно. По ее мнению, это косвенно подтверждает версию, что Сергея Скрипаля уже нет в живых.
По словам Виктории, Юлия обещала родственникам, что Сергей свяжется с ними, когда придет в себя. Несмотря на сообщения британских властей о том, что экс-сотрудник ГРУ находится в сознании, он до сих пор не позвонил родным.
Кроме того, сама Юлия не отвечает на сообщения и телефонные звонки, хотя, по словам Виктории, у нее есть доступ к связи и ее номера известны и находятся в онлайне.
Ранее Виктория предположила, что ее дяди уже нет в живых. По ее мнению, об этом свидетельствует длительное молчание британских властей и то, что он до сих пор не появился на публике.
Комментарии28
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мазаев заявил о победе Гитлера в войне318
Набиуллина пропала. Россияне в панике235
Лавров заявил о крупном провале США178
«Русских можно сдержать, лишь бросив им кость»46
На Первом канале разгорелся скандал с дочерью Минулина26
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
01:17
Пока вы спали: Россияне не узнали Медведева
Общество
03:00
«Похороны Маккейна — последнее послание Путину и Трампу»
США В мире
02:28
«Путин как всегда все взвалил на свои плечи»
Политика
00:30
Молодая любовница коварно соблазнила Петросяна
Шоу-бизнес
02:15
Порошенко втянули в скандал с «российской» семьей
Украина В мире
00:36
В Германии на улицы вышли антифашисты
В мире
00:21
«Битва» французских и английских рыбаков попала на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение