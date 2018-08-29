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Улюкаева лишат 130 млн рублей
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Со счетов Улюкаева спишут 130 млн рублей по решению суда 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Судебным приставам было направлено распоряжение Замоскворецкого суда Москвы о списании с арестованных счетов бывшего министра экономики и развития России Алексея Улюкаева штрафа в 130 млн рублей, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря суда Эмилию Хиль.
"Суд направил на исполнение в УФССП России по Москве исполнительный лист по уголовному делу в отношении А. Улюкаева на взыскание штрафа в размере 130 млн 433 тысяч 400 рублей в доход государства", — сказала Хиль.
Ранее сообщалось, что представители защиты Улюкаева потребовали от суда исполнить приговор и списать с арестованных счетов осужденного чиновника 130 млн рублей штрафа. Соответствующее ходатайство поступило в суд в середине июля.
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