Улюкаева лишат 130 млн рублей

Со счетов Улюкаева спишут 130 млн рублей по решению суда

"Суд направил на исполнение в УФССП России по Москве исполнительный лист по уголовному делу в отношении А. Улюкаева на взыскание штрафа в размере 130 млн 433 тысяч 400 рублей в доход государства", — сказала Хиль.

Ранее сообщалось, что представители защиты Улюкаева потребовали от суда исполнить приговор и списать с арестованных счетов осужденного чиновника 130 млн рублей штрафа. Соответствующее ходатайство поступило в суд в середине июля.