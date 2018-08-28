Российский бизнесмен покончил с собой 

В поселке Токсово Ленинградской области обнаружено тело бывшего главы компании «Мостострой-6» и совладельца крупной энергостроительной компании «СМУ СЗЭМ» Игоря Осипова, передает «Московский комсомолец».
По предварительной версии, 58-летний бизнесмен покончил с собой.
Сообщается, что у Осипова были финансовые проблемы. Три года назад он потерял жену, дочь и двоих внуков при крушении Boeing авиакомпании «Когалымавиа», летевшем из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.
По данным Telegram-канала 112, в отношении «СМУ СЗЭМ» была введена процедура наблюдения и назначен конкурсный управляющий.