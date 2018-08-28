Российский бизнесмен покончил с собой

По предварительной версии, 58-летний бизнесмен покончил с собой.

Сообщается, что у Осипова были финансовые проблемы. Три года назад он потерял жену, дочь и двоих внуков при крушении Boeing авиакомпании «Когалымавиа» , летевшем из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

По данным Telegram-канала 112, в отношении «СМУ СЗЭМ» была введена процедура наблюдения и назначен конкурсный управляющий.