Безопасную эвакуацию из «Зимней вишни» сочли невозможной

Результаты экспертизы показали, что посетители четвертого этажа торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове во время развития пожара практически не могли безопасно эвакуироваться. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с результатами экспертиз.
"Безопасная эвакуация людей с четвертого этажа "Зимней вишни" при возникновении пожара на четвертом этаже в районе детской игровой зоны, даже если бы все эвакуационные выходы были открыты, невозможна, поскольку не работали автоматические системы противопожарной защиты", — подчеркнул он. Источник пояснил, что система пожарной сигнализации 3 и 4 этажа на момент возникновения пожара функционировала, но не взаимодействовала с системами дымоудаления и оповещения. "Более того, количество и ширина открытых эвакуационных выходов из помещений четвертого этажа не соответствовали требованиям пожарной безопасности", — сказал источник.
Также, по данным экспертизы, на четвертом этаже система как водяного, так и порошкового автоматического пожаротушения отсутствовала. На других этажах они не работали. "В трубу пожарного водопровода была врезана труба, обеспечивавшая водой туалеты трех этажей и кафе", — отметил собеседник агентства. Он подтвердил, что руководство ТРЦ не могло не знать об этих нарушениях, так как в июле 2016 года компания "Системный интегратор" проводила аудит пожарной безопасности ТРЦ.
"Перечень выявленных недостатков занимает несколько десятков страниц, среди нарушений — закрытые эвакуационные выходы, неработающая автоматическая система противопожарной защиты и многие другие. Руководством ТЦ ни один из недостатков не был исправлен", — сказал источник.
Ранее в апреле этого года Всероссийским научно-исследовательским институтом противопожарной обороны было проведено независимое исследование о расчетном времени, необходимом для эвакуации из горевшей "Зимней вишни". Оно показало, что посетители ТЦ самостоятельно могли выбраться из здания только в первые пять минут после возникновения пожара. Именно за это время весь четвертый этаж и пути эвакуации заполнил едкий дым.
Хронология восстановлена
Как сообщил источник, хронология развития пожара восстановлена посекундно. У людей, оставшихся во втором кинозале, шансов на спасение, судя по всему, фактически не было. "Пожар начался в 15:59. В 16:00 шло активное дымовыделение, отключилось электричество в большей части игровой зоны, в 16:01 одну из видеокамер полностью окутывает дым, у выхода из второго кинозала сильное задымление", — сказал источник.
Всего на четвертом этаже было три кинозала, зрителей двух вывели, зрителям второго кинозала никто о пожаре не сообщил. Некоторые из них вышли сами, часть из них заблудилась в дыму, их тела были обнаружены возле одного из закрытых выходов четвертого этажа. В самом кинозале погибли 37 человек.
Пожарных вызвали очевидцы, заметившие густой дым с кровли, примерно в 16:04. Первым, в 16:09, на место прибыл подполковник Андрей Бурсин, который и стал первым руководителем тушения пожара. Он же сформировал из себя и своего напарника первое звено газодымозащитной службы (ГДЗС) и отправился в горящий ТРЦ на разведку и спасение людей.
Позже следствие обвинит в халатности, также как и Сергея Генина — начальника караула пожарной части. Следствие считает, что Генин проявил халатность, пойдя на четвертый этаж за охранником ТЦ, а не Александром Ананьевым, у которого в кинозале находились трое дочерей. При этом звено Генина спасло на четвертом этаже Михаила Трусова, которому удалось выбраться из второго кинозала. Всего пожарным удалось спасти из горящего ТРЦ 20 человек.
В поддержку пожарных
Пожарные и эксперты в области пожарной безопасности встали на защиту обвиняемых в халатности Генина и Бурсина. В интернете собирают подписи под петициями в их поддержку. Профессор кафедры надзорной деятельности Академии государственной противопожарной службы (АГПС) МЧС Сергей Назаров ранее сообщил ТАСС, что впервые в СССР и в современной России пожарному за спасение человека вменяют в вину халатность. "Спасение Трусова — это своего рода алиби Генина", — сказал он.
По словам профессора, пожарные в условиях сильнейшего задымления с учетом конструктивных особенностей здания в отсутствии полной информации о количестве и местонахождении людей были сильно ограничены в своих действиях. При этом для спасения 37 человек необходимо было 37 звеньев газодымозащитной службы с минимальной общей численностью 74 человека, так как одно звено в условиях высоких температур и задымлении может спасти только одного человека. И прибыть на место как минимум 37 звеньев должны были одновременно.
Назаров обратил внимание на то, что у Бурсина как у первого руководителя тушением пожара (РТП) не было в распоряжении такого количества сил, объяви он любой номер сложности.
"К таким ситуациям, аналогичной "Зимней вишне", ни одна пожарная охрана не готова, так как одновременно физически ни один гарнизон не обладает такими возможностями, чтобы сразу на спасении работали минимум 37 звеньев, и это не считая резерва и постов безопасности", — отметил профессор.