Безопасную эвакуацию из «Зимней вишни» сочли невозможной

Экспертиза показала, что безопасная эвакуация людей из «Зимней вишни» была невозможна

Результаты экспертизы показали, что посетители четвертого этажа торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове во время развития пожара практически не могли безопасно эвакуироваться. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с результатами экспертиз.

"Безопасная эвакуация людей с четвертого этажа "Зимней вишни" при возникновении пожара на четвертом этаже в районе детской игровой зоны, даже если бы все эвакуационные выходы были открыты, невозможна, поскольку не работали автоматические системы противопожарной защиты", — подчеркнул он. Источник пояснил, что система пожарной сигнализации 3 и 4 этажа на момент возникновения пожара функционировала, но не взаимодействовала с системами дымоудаления и оповещения. "Более того, количество и ширина открытых эвакуационных выходов из помещений четвертого этажа не соответствовали требованиям пожарной безопасности", — сказал источник.

Также, по данным экспертизы, на четвертом этаже система как водяного, так и порошкового автоматического пожаротушения отсутствовала. На других этажах они не работали. "В трубу пожарного водопровода была врезана труба, обеспечивавшая водой туалеты трех этажей и кафе", — отметил собеседник агентства. Он подтвердил, что руководство ТРЦ не могло не знать об этих нарушениях, так как в июле 2016 года компания "Системный интегратор" проводила аудит пожарной безопасности ТРЦ.

"Перечень выявленных недостатков занимает несколько десятков страниц, среди нарушений — закрытые эвакуационные выходы, неработающая автоматическая система противопожарной защиты и многие другие. Руководством ТЦ ни один из недостатков не был исправлен", — сказал источник.

Ранее в апреле этого года Всероссийским научно-исследовательским институтом противопожарной обороны было проведено независимое исследование о расчетном времени, необходимом для эвакуации из горевшей "Зимней вишни". Оно показало, что посетители ТЦ самостоятельно могли выбраться из здания только в первые пять минут после возникновения пожара. Именно за это время весь четвертый этаж и пути эвакуации заполнил едкий дым.

Хронология восстановлена

Как сообщил источник, хронология развития пожара восстановлена посекундно. У людей, оставшихся во втором кинозале, шансов на спасение, судя по всему, фактически не было. "Пожар начался в 15:59. В 16:00 шло активное дымовыделение, отключилось электричество в большей части игровой зоны, в 16:01 одну из видеокамер полностью окутывает дым, у выхода из второго кинозала сильное задымление", — сказал источник.

Всего на четвертом этаже было три кинозала, зрителей двух вывели, зрителям второго кинозала никто о пожаре не сообщил. Некоторые из них вышли сами, часть из них заблудилась в дыму, их тела были обнаружены возле одного из закрытых выходов четвертого этажа. В самом кинозале погибли 37 человек.

Пожарных вызвали очевидцы, заметившие густой дым с кровли, примерно в 16:04. Первым, в 16:09, на место прибыл подполковник Андрей Бурсин , который и стал первым руководителем тушения пожара. Он же сформировал из себя и своего напарника первое звено газодымозащитной службы (ГДЗС) и отправился в горящий ТРЦ на разведку и спасение людей.

Позже следствие обвинит в халатности, также как и Сергея Генина — начальника караула пожарной части. Следствие считает, что Генин проявил халатность, пойдя на четвертый этаж за охранником ТЦ, а не Александром Ананьевым , у которого в кинозале находились трое дочерей. При этом звено Генина спасло на четвертом этаже Михаила Трусова, которому удалось выбраться из второго кинозала. Всего пожарным удалось спасти из горящего ТРЦ 20 человек.

В поддержку пожарных

Пожарные и эксперты в области пожарной безопасности встали на защиту обвиняемых в халатности Генина и Бурсина. В интернете собирают подписи под петициями в их поддержку. Профессор кафедры надзорной деятельности Академии государственной противопожарной службы (АГПС) МЧС Сергей Назаров ранее сообщил ТАСС , что впервые в СССР и в современной России пожарному за спасение человека вменяют в вину халатность. "Спасение Трусова — это своего рода алиби Генина", — сказал он.

По словам профессора, пожарные в условиях сильнейшего задымления с учетом конструктивных особенностей здания в отсутствии полной информации о количестве и местонахождении людей были сильно ограничены в своих действиях. При этом для спасения 37 человек необходимо было 37 звеньев газодымозащитной службы с минимальной общей численностью 74 человека, так как одно звено в условиях высоких температур и задымлении может спасти только одного человека. И прибыть на место как минимум 37 звеньев должны были одновременно.

Назаров обратил внимание на то, что у Бурсина как у первого руководителя тушением пожара (РТП) не было в распоряжении такого количества сил, объяви он любой номер сложности.