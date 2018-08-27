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В Крыму произошел выброс неизвестного вещества
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В Крыму произошел выброс неизвестного вещества 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
На севере Крыма произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера крымского правительства Игоря Михайличенко.
После выброса на крышах домов, металлических объектах и деревьях в Армянске образовался маслянистый налет желтоватого оттенка.
По словам вице-премьера, в Армянск направлена группа специалистов Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, межрегионального управления Роспотребнадзора и представители прокуратуры.
Взяты необходимые пробы, чтобы установить происхождение выпавшего вещества.
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