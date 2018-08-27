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Названа причина крушения самолета в Непале
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СМИ назвали возможную причину крушения самолета в Непале 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Prakash Mathema
Наиболее вероятной причиной крушения самолета авиакомпании US-Bangla, разбившегося 12 марта при заходе на посадку в Международном аэропорту Катманду имени Трибхувана, стало эмоционально нестабильное состояние командира воздушного судна, пишет в понедельник газета Himalayan Times со ссылкой на результаты следствия.
Самолет бенгальской авиакомпании US-Bangla, следовавший рейсом BS 211 по маршруту Дакка — Катманду, при заходе на посадку не попал на взлетную полосу, а вместо этого упал на футбольное поле к востоку от аэропорта. На борту находились 71 человек, большинство из которых — граждане Непала и Бангладеш. Россиян среди них не было. В пожаре, охватившем борт после неудачной посадки, в тот день погибли 51 человек.
Как сообщает издание, проект окончательного доклада о расследовании причин крушения самолета US-Bangla содержит вывод о том, что решающим фактором в этой трагедии стало эмоциональное состояние командира корабля, который "находился под воздействием стресса" и "вел себя нестабильно". Причиной такого состояния, по версии следствия, стал случившийся перед этим конфликт пилота с одной из коллег, которая "усомнилась в его профессиональной пригодности".
"Ее недоверие и стресс заставляли его постоянно курить в кабине пилота, а также послужили причиной его нервного срыва…Капитан Абид Султан несколько раз начинал плакать и всхлипывать прямо во время полета", — утверждается в докладе.
Следователи полагают, что безостановочные эмоциональные монологи командира воздушного судна, который, что примечательно, в прошлом был пилотом ВВС Бангладеш, привели к "тотальной дезориентации" его более молодого и менее опытного коллеги. В докладе говорится, что на момент крушения самолетом полностью управлял второй пилот по имени Притхула Рашид, который до этого никогда не сажал самолет в аэропорту Катманду.
Источник в министерстве туризма Непала, которое ведет расследование данной аварии, подтвердил достоверность появившихся в СМИ выдержек из доклада о причинах крушения самолета.
Взлетно-посадочные полосы в Непале традиционно считаются одними из самых опасных даже для опытных пилотов из-за окружающих гор.
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