Испанская полиция обнаружила кокаин в ананасах

Национальная полиция Испании обнаружила на одном из оптовых складов под Мадридом почти 70 килограмм кокаина, спрятанного внутри ананасов.

Наркотики, упакованные внутри вычищенных фруктов, обнаружили на складе MercaMadrid, говорится в сообщении Национальной полиции. Задержаны семь человек — трое в Мадриде и четверо в Барселоне.