Испанская полиция обнаружила кокаин в ананасах 

Национальная полиция Испании обнаружила на одном из оптовых складов под Мадридом почти 70 килограмм кокаина, спрятанного внутри ананасов.
Наркотики, упакованные внутри вычищенных фруктов, обнаружили на складе MercaMadrid, говорится в сообщении Национальной полиции. Задержаны семь человек — трое в Мадриде и четверо в Барселоне.
В каждом ананасе было от 800 граммов до килограмма чистого кокаина — в общей сложности 67 килограмм. Чтобы их обнаружить, стражам правопорядка пришлось вскрыть всю партию ананасов, доставленных из Коста-Рики через Португалию.