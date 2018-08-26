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Испанская полиция обнаружила кокаин в ананасах
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Испанская полиция обнаружила кокаин в ананасах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Национальная полиция Испании обнаружила на одном из оптовых складов под Мадридом почти 70 килограмм кокаина, спрятанного внутри ананасов.
Наркотики, упакованные внутри вычищенных фруктов, обнаружили на складе MercaMadrid, говорится в сообщении Национальной полиции. Задержаны семь человек — трое в Мадриде и четверо в Барселоне.
В каждом ананасе было от 800 граммов до килограмма чистого кокаина — в общей сложности 67 килограмм. Чтобы их обнаружить, стражам правопорядка пришлось вскрыть всю партию ананасов, доставленных из Коста-Рики через Португалию.
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