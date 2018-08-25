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В деле «Зимней вишни» появились странные обстоятельства
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В деле «Зимней вишни» появились странные обстоятельства 

Рамблер 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пожарные, работавшие на тушении пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, ориентировались на устаревшие планы здания, пишут «Известия».
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На самом же деле реальное внутреннее устройство здания изменилось. Такое мнение высказал руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев. Он напомнил, что здание строилось под другие нужды, а позже здесь открыли торговый центр. За это время оно неоднократно подвергалось изменениям, о которых не сообщалось пожарным.
Эксперт считает неправильным обвинять спасателей в том, что их действия были неправильными. Он подчеркивает, что, несмотря на существование регламентов действий в нештатных ситуациях, спасателям приходится принимать решения, исходя из конкретной ситуации.
Так, в ситуации с тушением пожара в Кемерово пожарные доверились охраннику, который показал им, в какую сторону идти. Они сочли, что он лучше знает устройство здания.
Недавно стало известно, что Александр Ананьев, у которого в кинозале находились трое дочерей, пытался показать пожарному расчету правильное направление. Однако когда они вместе поднимались на четвертый этаж, путь им преградил какой-то мужчина, который стал настаивать, чтобы спасатели последовали за ним, так как он знает, где очаг возгорания.
В пожаре в кемеровском ТЦ, который произошел 25 марта, погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. Еще 79 пострадали.
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