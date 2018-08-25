В деле «Зимней вишни» появились странные обстоятельства

Пожарные, работавшие на тушении пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово , ориентировались на устаревшие планы здания, пишут «Известия»

На самом же деле реальное внутреннее устройство здания изменилось. Такое мнение высказал руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев. Он напомнил, что здание строилось под другие нужды, а позже здесь открыли торговый центр. За это время оно неоднократно подвергалось изменениям, о которых не сообщалось пожарным.

Эксперт считает неправильным обвинять спасателей в том, что их действия были неправильными. Он подчеркивает, что, несмотря на существование регламентов действий в нештатных ситуациях, спасателям приходится принимать решения, исходя из конкретной ситуации.

Так, в ситуации с тушением пожара в Кемерово пожарные доверились охраннику, который показал им, в какую сторону идти. Они сочли, что он лучше знает устройство здания.

Недавно стало известно, что Александр Ананьев , у которого в кинозале находились трое дочерей, пытался показать пожарному расчету правильное направление. Однако когда они вместе поднимались на четвертый этаж, путь им преградил какой-то мужчина, который стал настаивать, чтобы спасатели последовали за ним, так как он знает, где очаг возгорания.

В пожаре в кемеровском ТЦ, который произошел 25 марта, погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. Еще 79 пострадали.