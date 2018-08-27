Суд арестовал недвижимость главреда «МК»

Недвижимость главного редактора газеты «Московский комсомолец» была арестована. Об этом ТАСС рассказал информированный собеседник.

По его словам, обеспечительный арест на недвижимость Павла Гусева был наложен по делу об имуществе, которое журналист делит с женой.

В пресс-службе Пресненского суда Москвы, который рассматривает иск, агентству рассказали, что требование об аресте недвижимости Гусева было удовлетворено лишь частично, не уточнив, что именно было арестовано.

Ранее стало известно, что Павел Гусев разводится с супругой Евгенией Ефимовой. Ее представитель сообщала, что Ефимова подала судебный иск о разделе имущества, так как супруги по-разному оценивают размер того, что делят. По данным СМИ, имущество пары может стоить около 27 миллиардов рублей: полтора миллиарда недвижимое имущество, еще полтора — недвижимость, которая находится на балансе спорных хозяйственных обществ, а остальное представляет собой акции и доли в компаниях.